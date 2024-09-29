Атака рф на Запорожье: к медикам обратились уже 16 человек, среди которых 8-летняя девочка

В Запорожье в результате вражеского удара ранения получили 16 человек, среди которых парень 17 лет и девочка 8 лет, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

К медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. В результате обстрела ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка - парень 17 лет и девочка 8 лет - написал Федоров в Telegram.

По его словам, в больнице остаются две пострадавшие женщины.

Ранее сообщалось, что в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте удара рф.