Атака рф на Запорожье: к медикам обратились уже 16 человек, среди которых 8-летняя девочка
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью пострадали 16 человек, в том числе 8-летняя девочка и 17-летний парень. Две женщины остаются в больнице, поисково-спасательные работы на месте атаки завершены.
В Запорожье в результате вражеского удара ранения получили 16 человек, среди которых парень 17 лет и девочка 8 лет, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
К медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. В результате обстрела ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка - парень 17 лет и девочка 8 лет
По его словам, в больнице остаются две пострадавшие женщины.
Ранее сообщалось, что в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте удара рф.