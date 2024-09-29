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У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару рф

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару рф

Київ • УНН

 • 19966 перегляди

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару по Запоріжжю завершені. 14 людей отримали поранення, зруйновані багатоповерхівка та приватний будинок. Про це у неділю повідомили в Нацполіції, передає УНН.

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи: внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення. Серед постраждалих - 17-річний хлопець

- йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що внаслідок обстрілів частково зруйновані багатоповерхівка та приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені складські приміщення, об’єкти інфраструктури, довколишні багатоквартирні будинки, домоволодіння, гаражі та автомобілі.

На місцях ворожих влучань продовжують працювати працівники поліції та приймати заяви від громадян про пошкоджене майно.

Раніше УНН повідомляв, що серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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