В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте удара рф

Поисково-спасательные работы на месте вражеского удара по Запорожью завершены. 14 человек получили ранения, разрушены многоэтажка и частный дом. Об этом в воскресенье сообщили в Нацполиции, передает УНН.

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы: в результате российских авиаударов 14 человек получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний парень - говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что в результате обстрелов частично разрушены многоэтажка и частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены складские помещения, объекты инфраструктуры, близлежащие многоквартирные дома, домовладения, гаражи и автомобили.

На местах вражеских попаданий продолжают работать сотрудники полиции и принимать заявления от граждан о поврежденном имуществе.

Ранее УНН сообщал, что среди пострадавших из-за удара рф по Запорожью - двое спасателей.