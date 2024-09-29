Атака рф на Запоріжжя: до медиків звернулися вже 16 людей, серед яких 8-річна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю постраждали 16 людей, у тому числі 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Дві жінки залишаються в лікарні, пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершено.
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару поранення отримали 16 людей, серед яких хлопець 17 років та дівчинка 8 років, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
До медиків звернулися вже 16 людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини - хлопець 17 років та дівчинка 8 років
За його словами, у лікарні залишаються дві постраждалі жінки.
Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару рф.