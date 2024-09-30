Федоров про ситуацію на Запоріжжі: після російських атак семеро людей все ще у лікарнях
Київ • УНН
Після обстрілів у Запоріжжі семеро людей залишаються в лікарнях, з них двоє у тяжкому стані.
У Запоріжжі після обстрілів у вересні в лікарнях залишаються сім людей, з яких двоє перебувають у тяжкому стані. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
За його словами, вчора 2 людини було госпіталізовано, а ДСНС деблоковували людей з 4-поверхового будинку, куди влучив КАБ.
За останній тиждень кількість поранених, які перебувають у лікарнях зросла до 7 людей, з яких двоє у тяжкому стані
Він розповів, що один із будинків, який постраждав від обстрілу минулого тижня вже не підлягає відновленню, тому мешканцям цього будинку було запропоновано житлові сертифікати.
Він також додав, що перед ОДА стоїть завдання до зими відновити дахи у сотнях будинках, а також відновити скління у кількох тисячах вікон.
На сьогодні маємо сотні пошкоджених будинків, десятки зруйнованих приватних будинків. Вчора відбулась наймасовіша атака — 13 КАБів влучили в три райони міста Запоріжжя
Нагадаємо
російські війська завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області за добу, у тому числі 26 авіаударів. Через ворожу атаку на Запоріжжя було поранено 16 людей.
У Херсоні з ранку вже 3 постраждалих через атаки рф дронами, в області ще 3 поранених30.09.24, 11:51 • 17746 переглядiв