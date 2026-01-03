$42.170.18
2 января, 16:10 • 16610 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 31018 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 36613 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 54691 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 33500 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 66501 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 94488 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66303 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59763 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201617 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине, который планировал последователь ИГИЛ

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Федеральное бюро расследований США предотвратило возможный террористический акт в Северной Каролине. 18-летний житель планировал атаковать продуктовый магазин и ресторан быстрого питания в новогоднюю ночь.

ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине, который планировал последователь ИГИЛ

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило возможный террористический акт в штате Северная Каролина. Об этом сообщает АР, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подозреваемый был последователем "Исламского государства" (ИГИЛ).

ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый непосредственно сотрудничал с ИГИЛ

- говорится в сообщении.

Глава ФБР Каш Патель поблагодарил коллег из отделения бюро в городе Шарлотт за проделанную работу. Указывается, что нападение планировал совершить 18-летний житель города Минт-Хилл, который хотел атаковать в новогоднюю ночь местный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Для этого он планировал использовать ножи и молотки. Кроме подготовки к теракту, ему также предъявлено обвинение в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Ему грозит до 20 лет заключения.

"Обвиняемый хотел стать солдатом ИГИЛ и планировал совершить насильственное нападение в новогоднюю ночь в поддержку этой террористической группировки, но ФБР и наши партнеры предотвратили это", - отметил Патель.

Напомним

В октябре ФБР заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое, по предварительным данным, могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции было арестовано несколько человек.

В США мужчина протаранил ворота офиса ФБР в Питтсбурге: инцидент квалифицировали как теракт17.09.25, 15:06 • 2310 просмотров

