ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине, который планировал последователь ИГИЛ
Киев • УНН
Федеральное бюро расследований США предотвратило возможный террористический акт в Северной Каролине. 18-летний житель планировал атаковать продуктовый магазин и ресторан быстрого питания в новогоднюю ночь.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило возможный террористический акт в штате Северная Каролина. Об этом сообщает АР, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что подозреваемый был последователем "Исламского государства" (ИГИЛ).
ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый непосредственно сотрудничал с ИГИЛ
Глава ФБР Каш Патель поблагодарил коллег из отделения бюро в городе Шарлотт за проделанную работу. Указывается, что нападение планировал совершить 18-летний житель города Минт-Хилл, который хотел атаковать в новогоднюю ночь местный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Для этого он планировал использовать ножи и молотки. Кроме подготовки к теракту, ему также предъявлено обвинение в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Ему грозит до 20 лет заключения.
"Обвиняемый хотел стать солдатом ИГИЛ и планировал совершить насильственное нападение в новогоднюю ночь в поддержку этой террористической группировки, но ФБР и наши партнеры предотвратили это", - отметил Патель.
Напомним
В октябре ФБР заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое, по предварительным данным, могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции было арестовано несколько человек.
