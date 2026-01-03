ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине, который планировал последователь ИГИЛ

Федеральное бюро расследований США предотвратило возможный террористический акт в Северной Каролине. 18-летний житель планировал атаковать продуктовый магазин и ресторан быстрого питания в новогоднюю ночь.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило возможный террористический акт в штате Северная Каролина. Об этом сообщает АР, информирует УНН. Детали Отмечается, что подозреваемый был последователем "Исламского государства" (ИГИЛ). ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый непосредственно сотрудничал с ИГИЛ - говорится в сообщении. Глава ФБР Каш Патель поблагодарил коллег из отделения бюро в городе Шарлотт за проделанную работу. Указывается, что нападение планировал совершить 18-летний житель города Минт-Хилл, который хотел атаковать в новогоднюю ночь местный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Для этого он планировал использовать ножи и молотки. Кроме подготовки к теракту, ему также предъявлено обвинение в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Ему грозит до 20 лет заключения. "Обвиняемый хотел стать солдатом ИГИЛ и планировал совершить насильственное нападение в новогоднюю ночь в поддержку этой террористической группировки, но ФБР и наши партнеры предотвратили это", - отметил Патель.