ФБР запобігло теракту в Північній Кароліні, який планував послідовник ІДІЛ

Федеральне бюро рослідувань США (ФБР) запобігло можливому терористичному акту в штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє АР, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що підозрюваний був послідовником "Ісламської держави" (ІГІЛ).

ФБР і наші партнери у правоохоронних органах запобігли потенційному теракту напередодні Нового року в Північній Кароліні. Підозрюваний безпосередньо співпрацював з ІДІЛ - йдеться у повідомленні.

Голова ФБР Каш Патель подякував колегам з відділення бюро у місті Шарлотт за виконану роботу. Вказується, що напад планував вчинити 18-річний житель міста Мінт-Хілл, який хотів атакувати у новорічну ніч місцеву продуктову крамницю та ресторан швидкого харчування. Для цього він планував використати ножі та молотки. Крім підготовки до теракту, йому також пред'явлено звинувачення у спробі надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

"Обвинувачений хотів стати солдатом ІДІЛ і планував вчинити насильницький напад у новорічну ніч на підтримку цього терористичного угруповання, але ФБР і наші партнери запобігли цьому", - зазначив Патель.

Нагадаємо

У жовтні ФБР заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який, за попередніми даними, міг бути спрямований на Гелловін в Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб.

