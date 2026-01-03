ФБР запобігло теракту в Північній Кароліні, який планував послідовник ІДІЛ

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 січня, 16:10 • 16185 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 30116 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 35728 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 53371 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 32931 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 66093 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 93908 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66109 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59648 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 201120 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
81%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС ЧехіїPhoto2 січня, 20:38 • 8576 перегляди
У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину2 січня, 20:47 • 5094 перегляди
Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнуванняPhoto2 січня, 21:32 • 3656 перегляди
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування2 січня, 21:59 • 5592 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД01:34 • 7902 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 31871 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 51094 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 67054 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 201122 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 120172 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 39210 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 49508 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 49218 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 120172 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46568 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Фільм
The Guardian

ФБР запобігло теракту в Північній Кароліні, який планував послідовник ІДІЛ

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Федеральне бюро розслідувань США запобігло можливому терористичному акту в Північній Кароліні. 18-річний житель планував атакувати продуктову крамницю та ресторан швидкого харчування в новорічну ніч.

ФБР запобігло теракту в Північній Кароліні, який планував послідовник ІДІЛ

Федеральне бюро рослідувань США (ФБР) запобігло можливому терористичному акту в штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє АР, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що підозрюваний був послідовником "Ісламської держави" (ІГІЛ).

ФБР і наші партнери у правоохоронних органах запобігли потенційному теракту напередодні Нового року в Північній Кароліні. Підозрюваний безпосередньо співпрацював з ІДІЛ

- йдеться у повідомленні.

Голова ФБР Каш Патель подякував колегам з відділення бюро у місті Шарлотт за виконану роботу. Вказується, що напад планував вчинити 18-річний житель міста Мінт-Хілл, який хотів атакувати у новорічну ніч місцеву продуктову крамницю та ресторан швидкого харчування. Для цього він планував використати ножі та молотки. Крім підготовки до теракту, йому також пред'явлено звинувачення у спробі надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

"Обвинувачений хотів стати солдатом ІДІЛ і планував вчинити насильницький напад у новорічну ніч на підтримку цього терористичного угруповання, але ФБР і наші партнери запобігли цьому", - зазначив Патель.

Нагадаємо

У жовтні ФБР заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який, за попередніми даними, міг бути спрямований на Гелловін в Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб.

У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт17.09.25, 15:06 • 2310 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Новий рік
Федеральне бюро розслідувань