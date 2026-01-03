ФБР запобігло теракту в Північній Кароліні, який планував послідовник ІДІЛ
Київ • УНН
Федеральне бюро розслідувань США запобігло можливому терористичному акту в Північній Кароліні. 18-річний житель планував атакувати продуктову крамницю та ресторан швидкого харчування в новорічну ніч.
Федеральне бюро рослідувань США (ФБР) запобігло можливому терористичному акту в штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє АР, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що підозрюваний був послідовником "Ісламської держави" (ІГІЛ).
ФБР і наші партнери у правоохоронних органах запобігли потенційному теракту напередодні Нового року в Північній Кароліні. Підозрюваний безпосередньо співпрацював з ІДІЛ
Голова ФБР Каш Патель подякував колегам з відділення бюро у місті Шарлотт за виконану роботу. Вказується, що напад планував вчинити 18-річний житель міста Мінт-Хілл, який хотів атакувати у новорічну ніч місцеву продуктову крамницю та ресторан швидкого харчування. Для цього він планував використати ножі та молотки. Крім підготовки до теракту, йому також пред'явлено звинувачення у спробі надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.
"Обвинувачений хотів стати солдатом ІДІЛ і планував вчинити насильницький напад у новорічну ніч на підтримку цього терористичного угруповання, але ФБР і наші партнери запобігли цьому", - зазначив Патель.
Нагадаємо
У жовтні ФБР заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який, за попередніми даними, міг бути спрямований на Гелловін в Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб.
У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт17.09.25, 15:06 • 2310 переглядiв