"Европейские ценности побеждают": лидеры ЕС поздравляют Мадьяра с успехом на выборах в Венгрии

12 апреля, 14:08 • 14932 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06 • 30195 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
12 апреля, 12:13 • 22560 просмотра
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фотоPhoto
12 апреля, 08:55 • 25309 просмотра
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
12 апреля, 06:52 • 26670 просмотра
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздникомVideo
11 апреля, 15:12 • 28965 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 50369 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40 • 29566 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 29355 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
11 апреля, 11:02 • 25642 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Популярные новости
Украинские военные в Часовом Яру проверили, как работает "перемирие" - оккупанты убили своихVideo12 апреля, 19:11 • 7380 просмотра
Расписание киевской кольцевой электрички изменится с 13 апреля: какие рейсы отменят12 апреля, 20:27 • 4858 просмотра
ЦПД о выборах в Венгрии: рф проигрывает информационную войну в Европе, несмотря на миллиардные затраты12 апреля, 20:49 • 3712 просмотра
Украина не получила почти половину обещанных F-16 из-за задержек поставок - СМИ12 апреля, 21:58 • 4400 просмотра
Оккупанты отметили завершение "перемирия": обесточено 12 тысяч абонентов на Черниговщине23:46 • 5222 просмотра
публикации
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 23321 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 45555 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 50618 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 71219 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 60166 просмотра
"Европейские ценности побеждают": лидеры ЕС поздравляют Мадьяра с успехом на выборах в Венгрии

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Председатель Евросовета и премьеры Испании и Польши поздравили лидера партии Тиса. Антониу Кошта отметил рекордную явку и выразил готовность к сотрудничеству с Венгрией.

Европейские лидеры продолжают поздравлять Мадьяра с победой главы партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, председатель Европейского совета Антониу Кошта указал, что рекордная явка "демонстрирует демократический дух венгерского народа".

Они высказались – и их воля ясна. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу сильнее и процветающей

- отметил глава Евросовета.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что "Европа побеждает, а вместе с ней - европейские ценности".

Поздравляю всех венгерских граждан с историческими выборами. Желаю работать вместе, Петер Мадьяр, ради лучшего будущего для всех европейцев

- написал глава испанского правительства.

А премьер-министр Польши Дональд Туск даже опубликовал видео, как он звонит Мадьяру, с подписью "Добро пожаловать обратно в Европу!".

Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Европейский совет
Европейский Союз
Испания
Дональд Туск
Венгрия
Польша