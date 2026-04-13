"Европейские ценности побеждают": лидеры ЕС поздравляют Мадьяра с успехом на выборах в Венгрии
Киев • УНН
Председатель Евросовета и премьеры Испании и Польши поздравили лидера партии Тиса. Антониу Кошта отметил рекордную явку и выразил готовность к сотрудничеству с Венгрией.
Европейские лидеры продолжают поздравлять Мадьяра с победой главы партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Так, председатель Европейского совета Антониу Кошта указал, что рекордная явка "демонстрирует демократический дух венгерского народа".
Они высказались – и их воля ясна. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу сильнее и процветающей
Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что "Европа побеждает, а вместе с ней - европейские ценности".
Поздравляю всех венгерских граждан с историческими выборами. Желаю работать вместе, Петер Мадьяр, ради лучшего будущего для всех европейцев
А премьер-министр Польши Дональд Туск даже опубликовал видео, как он звонит Мадьяру, с подписью "Добро пожаловать обратно в Европу!".https://youtube.com/shorts/gLHcNIruX24?si=ixPx2PIttqRiiZsB
Напомним
Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.
