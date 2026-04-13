Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Киев • УНН
Президент Украины поздравил партию "Тиса" и выразил готовность к сотрудничеству. Киев стремится к конструктивной работе ради стабильности и мира в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.
"Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", - написал глава государства в Telegram.
По словам Зеленского, Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, "и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией".
Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности
По его словам, в Киеве "готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе".
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Венгрии и отметила, что страна возвращается на свой европейский путь.
Орбан признал поражение и поздравил оппозиционера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии12.04.26, 22:35 • 2194 просмотра