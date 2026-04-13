Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Президент Украины поздравил партию "Тиса" и выразил готовность к сотрудничеству. Киев стремится к конструктивной работе ради стабильности и мира в Европе.

Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

"Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", - написал глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, "и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией".

Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности

- отметил Президент.

По его словам, в Киеве "готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе".

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Венгрии и отметила, что страна возвращается на свой европейский путь.

