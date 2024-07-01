711 человек, в том числе и 20 детей, были эвакуированы за три дня из Торецкой громады Донецкой области. Об этом сообщили в понедельник в МВД Украины, передает УНН.

Детали

Людей спасают полицейские совместно с ГСЧС, Донецкой ОГА и Торецкой ВГА.

Работают более 20 совместных групп, среди которых "Белые ангелы", парамедики и спецназовцы.

По данным правоохранителей, в городе остается около 5 тысяч жителей, всего в громаде - около 10 тысяч. Сейчас многие из них стремятся эвакуироваться.

Дополнение

В Донецкой области принято решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из ряда поселков Лиманской и Ильиновской громад. Принудительную эвакуацию детей с их родителями проведут из поселка Дробышево Лиманской громады и сел Новая Полтавка, Новооленевка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады.