Евакуація на Донеччині: з Торецької громади за три дні вивезли понад 700 людей
Київ • УНН
Понад 711 людей, у тому числі 20 дітей, були евакуйовані з Торецька Донецької області за три дні.
711 людей, зокрема і 20 дітей, були евакуйовані за три дні із Торецької громади Донецької області. Про це повідомили у понеділок в МВС України, передає УНН.
Деталі
Людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА.
Працюють понад 20 спільних груп, серед яких "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.
За даними правоохоронців, у місті залишається близько 5 тисяч жителів, загалом у громаді – близько 10 тисяч. Наразі багато з них прагнуть евакуюватись.
Доповнення
В Донецькій області ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з низки селищ Лиманської та Іллінівської громад. Примусову евакуацію дітей з їх батьками проведуть з селища Дробишеве Лиманської громади та сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади.