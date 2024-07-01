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Евакуація на Донеччині: з Торецької громади за три дні вивезли понад 700 людей

Київ • УНН

 • 29667 перегляди

Понад 711 людей, у тому числі 20 дітей, були евакуйовані з Торецька Донецької області за три дні.

Евакуація на Донеччині: з Торецької громади за три дні вивезли понад 700 людей

711 людей, зокрема і 20 дітей, були евакуйовані за три дні із Торецької громади Донецької області. Про це повідомили у понеділок в МВС України, передає УНН

Деталі 

Людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА. 

Працюють понад 20 спільних груп, серед яких "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.

За даними правоохоронців, у місті залишається близько 5 тисяч жителів, загалом у громаді – близько 10 тисяч. Наразі багато з них прагнуть евакуюватись.

Доповнення 

В Донецькій області ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з низки селищ  Лиманської та  Іллінівської громад. Примусову евакуацію  дітей з їх батьками проведуть з селища Дробишеве Лиманської громади та сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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