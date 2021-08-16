Эвакуация украинцев и иностранцев из Кабула: в "Борисполе" сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами Украины и иностранцами прибыл в международный аэропорт "Борисполь" в ночь на 16 августа, некоторые пассажиры до сих пор находятся на территории аэропорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе аэропорта.
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"Борт сел почти в три ночи, в 2:51. Пассажиры были доставлены к терминалу, им выделено место, они проходят все формальности. Часть уже оформлена, часть - еще нет", - сообщили УНН в пресс-службе.
Что было ранее
Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.
По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.
Дополнение
В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.
Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".
Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.
Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.
США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.