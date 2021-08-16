Эвакуация украинцев и иностранцев из Кабула: в "Борисполе" сообщили детали

КИЕВ. 16 августа. УНН. Самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами Украины и иностранцами прибыл в международный аэропорт "Борисполь" в ночь на 16 августа, некоторые пассажиры до сих пор находятся на территории аэропорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе аэропорта.