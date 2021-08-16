Евакуація українців та іноземців з Кабула: у “Борисполі” повідомили деталі

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Літак з евакуйованими з Афганістану громадянами України та іноземцями прибув до міжнародного аеропорту “Бориспіль” у ніч на 16 серпня, деякі пасажири досі перебувають на території аеропорту. Про це УНН повідомили у пресслужбі летовища.

Цитата:

“Борт сів майже о третій ночі, о 2:51. Пасажири були доставлені до терміналу, їм виділено місце, вони проходять всі формальності. Частина вже оформлена, частина — ще ні”, — повідомили УНН в пресслужбі.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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