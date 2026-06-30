Euroclear подал иск против России с требованием заблокировать возмещение 220 миллиардов евро
Киев • УНН
Депозитарий Euroclear подал иск в бельгийский суд, чтобы заблокировать решение российского суда о выплате 220 млрд евро. Euroclear настаивает, что только бельгийские суды имеют юрисдикцию в отношении него.
Депозитарий Euroclear подал иск против Центрального банка России в бельгийский гражданский суд с целью заблокировать исполнение российского судебного решения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Депозитарий требует заблокировать решение российского суда, которое обязывает его выплатить около 220 млрд евро в качестве возмещения убытков, связанных с замораживанием российских активов в рамках санкций ЕС.
Euroclear, базирующийся в Брюсселе и являющийся одним из основных клиринговых центров и хранителей активов в регионе, заявил, что, заморозив активы, они соблюдали правила ЕС.
"Мы считаем, что российские суды не имеют юрисдикции в отношении Euroclear. Только бельгийские суды имеют юрисдикцию в отношении нас", — заявил пресс-секретарь Йорген Муйлаерт.
Поскольку российские суды не имеют юрисдикции в ЕС, решение московского суда, вероятно, будет иметь скорее символическое, чем практическое значение, так как законодательство ЕС фактически защищает Euroclear за соблюдение санкций.
Однако российский центральный банк может попытаться конфисковать активы Euroclear в других юрисдикциях, в частности в странах, которые Россия считает дружественными, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
"Мы не хотим спекулировать относительно того, какими будут следующие шаги российского центрального банка", — сказал Муйлаерт, хотя и признал, что центральный банк уже угрожал конфисковать активы Euroclear за пределами ЕС.
Из примерно 300 млрд евро российских зарубежных активов, замороженных за границей, около двух третей находятся в Европе, преимущественно в системе Euroclear.
Иск в Москве был подан в декабре 2025 года, когда лидеры ЕС рассматривали возможность конфискации части замороженных российских активов для финансирования военных действий в Украине.
Замороженные активы рф в Евросоюзе: центробанк россии подал в суд на бельгийский депозитарий Euroclear12.12.25, 10:30 • 4477 просмотров