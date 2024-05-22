Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и премьер-министра страны Ульфа Кристенсена за решение о долгосрочной поддержке Украины и отметил, что это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр от Балтики до Черного моря, везде, где российские сумасшедшие могут попытаться пересмотреть границы на земле или на море. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Хочу сейчас отдельно поблагодарить Швецию и господина Премьер-министра Кристерссона лично за сегодняшнее новое решение о долгосрочной поддержке нашего государства, наших людей в течение следующих трех лет. Общий объем - 7 миллиардов долларов. Это действительно ощутимо и укрепит не только нас, не только Украину, но и весь европейский периметр от Балтики до Черного моря. Всюду, где российские сумасшедшие могут попытаться пересмотреть границы на земле или на море - сказал Зеленский.

Напомним

Швеция будет предоставлять Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда долларов ежегодно (или в целом 7 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет, с 2024 по 2026 год.