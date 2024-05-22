Це зміцнить не лише Україну, а й увесь європейський периметр: Зеленський про військову підтримку від Швеції
Київ • УНН
Швеція надасть Україні 7 мільярдів доларів військової допомоги протягом наступних 3 років для зміцнення європейської безпеки від російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції та прем’єр-міністру країни Ульфу Крістенсену за рішення про довгострокову підтримку України та зазначив, що це зміцнить не лише Україну, а й увесь європейський периметр від Балтики до Чорного моря, всюди, де російські божевільні можуть спробувати переглянути кордони на землі або на морі. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Хочу зараз окремо подякувати Швеції та пану Прем’єр-міністру Крістерссону особисто за сьогоднішнє нове рішення про довгострокову підтримку нашої держави, наших людей протягом наступних трьох років. Загальний обсяг – 7 мільярдів доларів. Це дійсно відчутно і зміцнить не лише нас, не лише Україну, а й увесь європейський периметр від Балтики до Чорного моря. Всюди, де російські божевільні можуть спробувати переглянути кордони на землі або на морі
Нагадаємо
Швеція надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів щорічно (або в цілому 7 мільярдів доларів) протягом наступних трьох років, з 2024 по 2026 рік.