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Це зміцнить не лише Україну, а й увесь європейський периметр: Зеленський про військову підтримку від Швеції

Це зміцнить не лише Україну, а й увесь європейський периметр: Зеленський про військову підтримку від Швеції

Київ • УНН

 • 52858 перегляди

Швеція надасть Україні 7 мільярдів доларів військової допомоги протягом наступних 3 років для зміцнення європейської безпеки від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції та прем’єр-міністру країни Ульфу Крістенсену за рішення про довгострокову підтримку України та зазначив, що це зміцнить не лише Україну, а й увесь європейський периметр від Балтики до Чорного моря, всюди, де російські божевільні можуть спробувати переглянути кордони на землі або на морі. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Хочу зараз окремо подякувати Швеції та пану Прем’єр-міністру Крістерссону особисто за сьогоднішнє нове рішення про довгострокову підтримку нашої держави, наших людей протягом наступних трьох років. Загальний обсяг – 7 мільярдів доларів. Це дійсно відчутно і зміцнить не лише нас, не лише Україну, а й увесь європейський периметр від Балтики до Чорного моря. Всюди, де російські божевільні можуть спробувати переглянути кордони на землі або на морі

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Швеція надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів щорічно (або в цілому 7 мільярдів доларів) протягом наступних трьох років, з 2024 по 2026 рік.

Павло Башинський

Павло Башинський

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baltiiske-moreБалтійське море
chorne-moreЧорне море
shvetsiiaШвеція
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