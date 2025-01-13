Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Боксер Тайсон Фьюри 13 января объявил о завершении боксерской карьеры. "Я собираюсь сделать это коротко и ясно, но я хотел бы объявить о том, что я ухожу из бокса", - сказал Фьюри в видео, опубликованном в социальных сетях.

Такое решение было, по большому счету, ожидаемо. Британец проиграл дважды Александру Усику меньше чем за год. В первом поединке против украинца потерял возможность осуществить свою мечту, стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Во втором: потерял возможность реабилитироваться, и таки не вернулся на вершину Олимпа, хотя поединок был слишком конкурентным. Эти поражения стали более болезненными еще и от того, что Фьюри до этого выиграл у каждого своего противника на профессиональном ринге.

Но действительно ли Тайсон больше не будет боксировать? Такой вопрос может быть даже риторическим, ведь решение "уйти" не первое в жизни британца. Фьюри всегда был известен своим сложным характером и противоречивыми поступками. Он неоднократно объявлял, что уходит с ринга, и каждый раз возвращался. Ввиду этого, УНН решил собрать все возможные "за" и "против" того, можно ли верить словам Фьюри о завершении карьеры.

Почему Тайсон Фьюри больше не будет боксировать

Мотивация. Британец достиг почти всего на ринге. Он стал двукратным чемпионом мира. Первый раз в далеком ноябре 2015-го года победил украинца Владимира Кличко по очкам. Этот триумф стал сенсацией. Украинец до этого не проигрывал 11,5 лет и защитил свои титулы аж 23 раза. Поэтому поражение Кличко стало без преувеличения настоящим шоком для фанатов бокса.

Второе чемпионство Тайсон оформил в феврале 2020-года. В поединке-реванше он нокаутировал американца Деонтея Вальдера (первый бой закончился ничьей). Тогда в Фьюри также мало кто верил. Вальдер был грозным нокаутером, машиной, которая "выключала свет" каждому противнику. Тем более Деонтей держал титул чемпиона WBC без малого аж 5 лет.

Интересный факт: британец одолел обоих боксеров, которые были на пике своих возможностей. До него, если проанализировать, это удавалось только Леннкосу Льюису. Даже братья Кличко никогда не забирали пояса у бойцов, которые находились в идеальных своих кондициях. Виталий становился чемпионом впервые против малоизвестного Херби Хайда, во второй раз - против Корри Сандерса, когда разыгрывали вакантный титул, в третий раз - против растерявшего форму Самуэля Питера. Владимир Кличко боролся за звание лучшего против не самых сильных боксеров - дважды выиграл в разное время Криса Берда и одолел россиянина Султана Ибрагимова.

Поэтому Фьюри, учитывая выше сказанное, без преувеличения является выдающимся чемпионом. Он достиг всего, о чем можно только мечтать. Многие из экспертов бокса вносят британца в топ-10 лучших тяжеловесов за всю историю. Фьюри и сам не раз заявлял, что достиг всех вершин, поэтому иногда бывает ему сложно найти мотивацию, чтобы драться дальше. Тем более, он уже ее терял после победы над Владимиром. Тогда Тайсон почти на три года исчез с горизонта. Начал употреблять алкоголь и наркотики, оказавшись в глубокой депрессии. Вернулся, как и сам говорил, ради чемпионства и больших денег.

Деньги. Тайсон заработал за свою карьеру большое количество евро и долларов. Он уже не будет таким относительно бедным, как после триумфа над Кличко. Например, только за оба поединка против Усика - британец заработал, по разным оценкам, от 120 до 160 миллионов американских купюр. До этого около 100 миллионов за три мегафайта против Вальдера. Так что денег боксеру хватит до конца его жизни. А с таким большим капиталом очень сложно отдавать свое тело большим нагрузкам и поединкам против молодых боксеров.

Психические расстройства. Фьюри и его окружение не раз говорили о психических заболеваниях у боксера. Сам Тайсон признавался, что имеет биполярное расстройство и тяготение к алкоголю. Хотя британец и говорил, что бокс и только он помогает ему бороться с внутренними демонами, по факту все видели другое - даже после возвращения и победы над депрессией Фьюри иногда напивался в клубах и едва мог стоять на ногах. Тем более, было видно невооруженным глазом: Тайсон в последних поединках далек от своей пиковой формы. Поэтому завершение карьеры и спокойная жизнь в семейном кругу - логичный вариант для экс-чемпиона.

Почему Тайсон Фьюри вернется снова

Завершал карьеру много раз. Тайсон постоянно вешал боксерские перчатки на гвоздь и потом снова их надевал. Впервые это произошло, как мы уже и отмечали, после победы над младшим Кличко. Второй раз - перед поединком с Диллианом Уайтом. Он прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне весной 2022-го года. Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде и перед многотысячной аудиторией заявил: я ухожу. Однако снова вернулся, чтобы драться против Чисоры, Нганну и Усика. И почти перед каждым из этих поединков брался за старое, намекал или говорил прямо, что это его "последний танец" в ринге. Но таких "последних танцев" набралось уже слишком много. И как будет на этот раз - следует ожидать со дня на день. Не следует удивляться, если британец снова что-то запишет и скажет в фирменном своем стиле, что он всех надул и никуда не идет".

Стремление к абсолютному чемпионству. Фьюри достиг всего кроме абсолюта в "королевском дивизионе". Это действительно один из лучших бойцов современности. Как бы там ни говорили, два поединка против Усика были слишком конкурентными и если бы отдали победы не украинцу, то большой сенсации или сканадала из этого бы не было. Это подтверждает факт того, что Тайсон до сих пор боксер мирового уровня. Поэтому промоутерам будет выгодно держать британца "на плаву". Во-первых, это для них огромные средства, во-вторых, это огромные средства для Тайсона. С Фьюри можно орагнизовать мегафайт против Энтони Джошуа. Затем вывести британца на ринг против победителя пары Дюбуа-Паркер. Если Фьюри победит, то снова есть большие шансы собрать все четыре пояса. И третий бой против Усика уже не будет таким не нужным как сейчас. Тем более, к тому времени Александр может в свою очередь завершить свои выступления на ринге.

Бокс. Именно бокс и только он. Все знают, что главное правило каждого игрока вовремя остановиться. Это касается и боксеров. Однако, как показывает практика, среди них мало кто смог это сделать, когда было нужно. Почти все великие чемпионы до последнего не хотели поверить в то, что их спортивный путь уже закончился, что они не могут больше быть на пике своих возможностей, что они никогда не победят собственное старение. Ни Али, ни Форман, ни Кличко младший, ни Тайсони, ни Холифилд не ушли "на коне". Все они проигрывали жестоко перед тем, чтобы наконец перестать боксировать. Это может быть и с Фьюри. Как бы там ни было, британец любит бокс, ведь этот вид спорта дал ему все: семью, статус, деньги и огромное историческое наследие. Отказаться от любимого дела будет не так просто.

Но какое бы решение окончательно не принял Тайсон - он останется великим чемпионом, которого будут ставить в один ряд с величественными именами кулачного спорта.