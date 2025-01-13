Це точно завершення кар’єри? Всі "виходи на пенсію" Тайсона Ф’юрі

Боксер Тайсон Ф’юрі 13 січня оголосив про завершення боксерської кар’єри. "Я збираюся зробити це коротко і ясно, але я хотів би оголосити про те, що я йду з боксу", - сказав Ф'юрі у відео, опублікованому в соціальних мережах.

Таке рішення було, за великим рахунком, очікуване. Британець програв двічі Олександру Усику менше ніж за рік. У першому поєдинку проти українця втратив можливість здійснити свою мрію, стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. У другому: втратив можливість реабілітуватися, й таки не повернувся на вершину Олімпу, хоч двобій був занадто конкурентним. Ці поразки стали більш болючими ще й від того, що Ф’юрі до цього виграв у кожного свого супротивника на професійному ринзі.

Та чи дійсно Тайсон більше не боксуватиме? Таке питання може бути навіть риторичним, адже рішення "піти" не перше в його житті британця. Ф'юрі завжди був відомий своїм складним характером та суперечливими вчинками. Він неодноразово оголошував, що йде з рингу, та кожного разу повертався. Зважаючи на це, УНН вирішив зібрати всі можливі "за" та "проти" того, чи можна вірити словам Ф’юрі про завершення кар’єри.

Чому Тайсон Ф’юрі більше не боксуватиме

Мотивація. Британець досяг майже всього на ринзі. Він став дворазовим чемпіоном світу. Перший раз у далекому листопаді 2015-го року переміг українця Володимира Кличка за очками. Цей тріумф став сенсацією. Українець до цього не програвав 11,5 років та захистив свої титули аж 23 рази. Тому поразка Кличка стала без перебільшення справжнім шоком для фанатів боксу.

Друге чемпіонство Тайсон оформив у лютому 2020-року. У поєдинку-реванші він нокаутував американця Деонтея Вальдера (перший бій закінчився нічиєю). Тоді у Ф’юрі також мало хто вірив. Вальдер був грізним нокаутером, машиною, яка "вимикала світло" кожному супротивнку. Тим більше Деонтей тримав титул чемпіона WBC без малого аж 5 років.

Цікавий факт: британець здолав обох боксерів, які були на піку своїх можливостей. До нього, якщо проаналізувати, це вдавалося лише Леннкосу Льюїсу. Навіть, брати Кличко ніколи не забирали пояси у бійців, які б перебували в ідеальних своїх кондиціях. Віталій ставав чемпіоном вперше проти маловідомого Хербі Хайда, вдруге - проти Коррі Сандерса, коли розігрували вакантний титул, втретє – проти розгубившого форму Самуеля Пітера. Володимир Кличко виборював звання найкращого проти не найсильніших боксерів – двічі виграв в різний час Кріса Берда та здолав росіянина Султана Ібрагімова.

Тож Ф’юрі, зважаючи на вище сказане, без перебільшення є визначним чемпіоном. Він досяг усього, про що можна тільки мріяти. Багато хто з експертів боксу вносять британця у топ-10 кращих важковаговиків за всю історію. Ф’юрі й сам не раз заявляв, що досяг всіх вершин, тому іноді буває йому складно знайти мотивацію, аби битися далі. Тим більше, він вже її втрачав після перемоги над Володимиром. Тоді Тайсон майже на три роки зник з горизонту. Почав вживати алкоголь та наркотики, опинившись у глибокій депресії. Повернувся, як і сам казав, заради чемпіонства та великих грошей.

Гроші. Тайсон заробив за свою кар’єру велику кількість євро та доларів. Він вже не буде таким відносно бідним, як після тріумфу над Кличко. Для прикладу лише за обидва поєдинки проти Усика - британець заробив, за різними оцінками, від 120 до 160 мільйонів американських купюр. До цього близько 100 мільйонів за три мегафайти проти Вальдера. Тож грошей боксеру вистачить до кінця його життя. А з таким великим капіталом дуже складно віддавати своє тіло великим навантаженням та поєдинкам проти молодих боксерів.

Психічні розлади. Ф’юрі та його оточення не раз говорили про психічні захворювання у боксера. Сам Тайсон зізнавався, що має біполярний розлад та тяготіння до алкоголю. Хоч британець і казав, що бокс й лише він допомагає йому боротися з внутрішніми демонами, по факту всі бачили інше - навіть, після повернення та перемоги над депресією Ф’юрі іноді напивався у клубах та ледь міг стояти на ногах. Тим більш, було видно неозброєним оком: Тайсон в останніх поєдинках далекий до своєї пікової форми. Тож завершення кар’єри й спокійне життя в родинному колі - логічний варіант для ексчемпіона.

Чому Тайсон Ф’юрі повернеться знову

Завершував кар’єру багато разів. Тайсон постійно вішав боксерські рукавички на цвях та потім знову їх одягав. Вперше це сталося, як ми вже й зазначали, після перемоги над молодшим Кличко. Вдруге – перед поєдинком з Ділліаном Уайтом. Він пройшов на стадіоні Вемблі в Лондоні весною 2022-року. Ф’юрі нокаутував Уайта в шостому раунді й перед багатотисячною аудиторію заявив: я йду. Проте знову повернувся, щоб битися проти Чисори, Нганну та Усика. Й майже перед кожним з цих двобоїв брався за старе, натякав чи казав прямо, що це його "останній танець" у ринзі. Та таких "останніх танців" набралося вже забагато. Та як буде цього разу – слід очікувати з дня на день. Не слід дивуватися, якщо британець знову щось запише та скаже у фірмовому своє стилі, що він всіх надув і нікуди не йде".

Прагнення абсолютного чемпіонства. Ф’юрі досяг всього окрім абсолюту у "королівському дивізіоні". Це дійсно один з кращих бійців сучасності. Якби там не казали, два поєдинки проти Усика були занадто конкурентними й якщо б віддали перемоги не українцю, то великої сенсації або сканадалу з цього б не було. Це підтверджує факт того, що Тайсон досі боксер світового рівня. Тому промоутерам буде вигідно тримати британця " на плаву". По-перше, це для них шалені кошти, по-друге, це шалені кошти для Тайсона. З Ф’юрі можна орагнізувати мегафайт проти Ентоні Джошуа. Потім вивести британця на ринг проти переможця пари Дюбуа-Паркер. Якщо Ф’юрі переможе, то знову є великі шанси зібрати всі чотири пояси. Й третій бій проти Усика вже не буде таким не потрібним як зараз. Тим більше, до того часу Олександр може в свою чергу завершити свої виступи на ринзі.

Бокс. Саме бокс й тільки він. Всі знають, що головне правило кожного гравця вчасно зупинитися. Це стосується й боксерів. Проте, як показує практика, серед них мало хто зміг це зробити, коли було потрібно. Майже всі великі чемпіони до останнього не хотіли повірити в те, що їх спортивний шлях вже закінчився, що вони не можуть більше бути на піку своїх можливостей, що вони ніколи не переможуть власне старіння. Ні Алі, ні Форман, ні Кличко молодший, ні Тайсоні, ні Холіфілд не пішли "на коні". Всі вони програвали жорстоко перед тим, щоб нарешті перестати боксувати. Це може бути і з Ф’юрі. Як би там не було, британець любить бокс, адже цей вид спорту дав йому все: родину, статус, гроші та величезний історичний спадок. Відмовитися від улюбленої справи буде не так просто.

Та яке б рішення остаточно не прийняв Тайсон – він залишиться великим чемпіоном, якого будуть ставити в один ряд з величними іменами кулачного спорту.