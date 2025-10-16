Это открытие дверей к скрытой частичной мобилизации: Буданов о намерениях российского правительства
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что изменения в закон рф "Об обороне" являются "открытием дверей к скрытой частичной мобилизации". Это связано с непомерными потерями и необходимостью их компенсации.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что намерения российского правительства внести изменения в закон "Об обороне", согласно которому россиян, находящихся в мобилизационном резерве, можно будет привлекать для выполнения задач, это "открытие дверей к скрытой частичной мобилизации" в рф. Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.
Детали
2 млн - это, как и наш воображаемый мобилизационный ресурс. Он тоже там во многих миллионах, но немного другое. Это первое, что хочу вам сказать. Второе - это открытие дверей к скрытой частичной мобилизации. Все это должны понимать. Почему это происходит? Ответ тоже абсолютно логичен для всех - непомерные потери, их нужно чем-то компенсировать. Они постоянно поднимают одноразовые выпады, но когда идут на такие шаги, очевидно, что это уже не покрывает того, что хочется сделать
Он отметил, что около года назад он говорил, что до лета, конца лета россии хватит ресурсов на продолжение войны, а дальше начнутся проблемы.
Это не означает, что это положит их на лопатки, но будут проблемы, и они встанут перед выбором: продолжать или останавливаться, объявлять мобилизацию, или опять же останавливаться. Сейчас первый шаг сделан. Все идет, в принципе, прогнозируемо. Просто проблема в том, что это все продолжается
Контекст
В понедельник, 13 октября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение министерства обороны россии, согласно которому граждан, находящихся в мобилизационном резерве, можно будет привлекать для выполнения задач даже в мирное время, в том числе за пределами страны.
Предложенный минобороны законопроект, в частности, предусматривает изменения в федеральный закон "Об обороне". Согласно документу, в случае возникновения вооруженных конфликтов, в условиях контртеррористической операции (КТО) и при использовании вс рф за пределами россии резервистов будут призывать на "специальные военные сборы". Решение об этом будет принимать президент рф. Он же сможет определять порядок прохождения таких сборов.
В документе указывается, что речь идет о людях, заключивших с минобороны контракт о пребывании в резерве. Сейчас закон позволяет привлекать их к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.
Напомним
российский диктатор владимир путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Призыву подлежат 135 тысяч граждан россии в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе.