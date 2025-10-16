$41.760.01
Это открытие дверей к скрытой частичной мобилизации: Буданов о намерениях российского правительства

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что изменения в закон рф "Об обороне" являются "открытием дверей к скрытой частичной мобилизации". Это связано с непомерными потерями и необходимостью их компенсации.

Это открытие дверей к скрытой частичной мобилизации: Буданов о намерениях российского правительства

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что намерения российского правительства внести изменения в закон "Об обороне", согласно которому россиян, находящихся в мобилизационном резерве, можно будет привлекать для выполнения задач, это "открытие дверей к скрытой частичной мобилизации" в рф. Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Детали

2 млн - это, как и наш воображаемый мобилизационный ресурс. Он тоже там во многих миллионах, но немного другое. Это первое, что хочу вам сказать. Второе - это открытие дверей к скрытой частичной мобилизации. Все это должны понимать. Почему это происходит? Ответ тоже абсолютно логичен для всех - непомерные потери, их нужно чем-то компенсировать. Они постоянно поднимают одноразовые выпады, но когда идут на такие шаги, очевидно, что это уже не покрывает того, что хочется сделать

 - сказал Буданов.

Он отметил, что около года назад он говорил, что до лета, конца лета россии хватит ресурсов на продолжение войны, а дальше начнутся проблемы.

Это не означает, что это положит их на лопатки, но будут проблемы, и они встанут перед выбором: продолжать или останавливаться, объявлять мобилизацию, или опять же останавливаться. Сейчас первый шаг сделан. Все идет, в принципе, прогнозируемо. Просто проблема в том, что это все продолжается

- добавил Буданов.

Контекст

В понедельник, 13 октября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение министерства обороны россии, согласно которому граждан, находящихся в мобилизационном резерве, можно будет привлекать для выполнения задач даже в мирное время, в том числе за пределами страны.

Предложенный минобороны законопроект, в частности, предусматривает изменения в федеральный закон "Об обороне". Согласно документу, в случае возникновения вооруженных конфликтов, в условиях контртеррористической операции (КТО) и при использовании вс рф за пределами россии резервистов будут призывать на "специальные военные сборы". Решение об этом будет принимать президент рф. Он же сможет определять порядок прохождения таких сборов.

В документе указывается, что речь идет о людях, заключивших с минобороны контракт о пребывании в резерве. Сейчас закон позволяет привлекать их к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Призыву подлежат 135 тысяч граждан россии в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе.

Павел Башинский

