Це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації: Буданов про наміри російського уряду

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наміри російського уряду внести зміни до закону "Про оборону", за яким росіяни, які перебувають у мобілізаційному резерві, можна буде залучати для виконання завдань, це "відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації" в рф. Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Деталі

2 млн - це, як і наш уявний мобілізаційний ресурс. Він теж там в багатьох мільйонах, але трошки інше. Це перше, що хочу вам сказати. Друге - це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації. Всі це мають розуміти. Чому це відбувається? Відповідь теж абсолютно логічна для всіх - непомірні втрати, їх треба чимось компенсувати. Вони постійно підіймають одноразові випади, але коли йдуть на такі кроки, вочевидь, що це вже не покриває того, що хочеться зробити - сказав Буданов.

Він зазначив, що близько року тому він казав, що до літа, кінця літа росії вистачить ресурсів на продовження війни, а далі будуть починатися проблеми.

Це не означає, що це покладе їх на лопатки, але будуть проблеми і вони стануть перед вибором продовжувати чи зупинятись, оголошувати мобілізацію, або знову ж таки зупинятись. Зараз перший крок зроблений. Все йде, в принципі, прогнозовано. Просто проблема в тому, що це все триває - додав Буданов.

Контекст

У понеділок, 13 жовтня, урядова комісія з законопроектної діяльності схвалила пропозицію міністерства оборони росії, згідно з якою громадян, які перебувають у мобілізаційному резерві, можна буде залучати для виконання завдань навіть у мирний час, у тому числі за межами країни.

Запропонований міноборони законопроект, зокрема, передбачає зміни до федерального закону "Про оборону". Згідно з документом, у разі виникнення збройних конфліктів, в умовах контртерористичної операції (КТО) і при використанні зс рф за межами росії резервістів будуть призивати на "спеціальні військові збори". Рішення про це буде приймати президент рф. Він же зможе визначати порядок проходження таких зборів.

В документі вказується, що мова йде про людей, які уклали з міноборони контракт про перебування в резерві. Зараз закон дозволяє залучати їх до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.