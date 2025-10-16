Це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації: Буданов про наміри російського уряду
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наміри російського уряду внести зміни до закону "Про оборону", за яким росіяни, які перебувають у мобілізаційному резерві, можна буде залучати для виконання завдань, це "відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації" в рф. Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.
Деталі
2 млн - це, як і наш уявний мобілізаційний ресурс. Він теж там в багатьох мільйонах, але трошки інше. Це перше, що хочу вам сказати. Друге - це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації. Всі це мають розуміти. Чому це відбувається? Відповідь теж абсолютно логічна для всіх - непомірні втрати, їх треба чимось компенсувати. Вони постійно підіймають одноразові випади, але коли йдуть на такі кроки, вочевидь, що це вже не покриває того, що хочеться зробити
Він зазначив, що близько року тому він казав, що до літа, кінця літа росії вистачить ресурсів на продовження війни, а далі будуть починатися проблеми.
Це не означає, що це покладе їх на лопатки, але будуть проблеми і вони стануть перед вибором продовжувати чи зупинятись, оголошувати мобілізацію, або знову ж таки зупинятись. Зараз перший крок зроблений. Все йде, в принципі, прогнозовано. Просто проблема в тому, що це все триває
Контекст
У понеділок, 13 жовтня, урядова комісія з законопроектної діяльності схвалила пропозицію міністерства оборони росії, згідно з якою громадян, які перебувають у мобілізаційному резерві, можна буде залучати для виконання завдань навіть у мирний час, у тому числі за межами країни.
Запропонований міноборони законопроект, зокрема, передбачає зміни до федерального закону "Про оборону". Згідно з документом, у разі виникнення збройних конфліктів, в умовах контртерористичної операції (КТО) і при використанні зс рф за межами росії резервістів будуть призивати на "спеціальні військові збори". Рішення про це буде приймати президент рф. Він же зможе визначати порядок проходження таких зборів.
В документі вказується, що мова йде про людей, які уклали з міноборони контракт про перебування в резерві. Зараз закон дозволяє залучати їх до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.