"Это реальная безопасность": Зеленский объяснил, почему Европа должна участвовать в переговорах с рф

Европейские страны должны быть представлены за столом переговоров о завершении войны, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 сентября, передает УНН.

Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что Европа для нас имеет принципиальное значение. Это не только помощь, хотя помощь прежде всего во время войны, но это не только кошельки, это не только оружие, это действительно безопасность – отметил Зеленский.

По его словам, европейские государства уже поддерживают контакты с российской стороной на дипломатическом уровне, поэтому не только Соединенные Штаты имеют соответствующие каналы коммуникации с москвой.

Президент подчеркнул, что участие Европы в переговорах важно, поскольку европейские страны заинтересованы в собственной безопасности. Речь идет, в частности, о безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Понятно, что они должны быть за столом переговоров любого формата – сказал Зеленский.

Отдельно Глава государства подчеркнул значение Европейского Союза для Украины после завершения войны. По его словам, Украина видит свое будущее как часть ЕС, а от европейских партнеров в значительной степени будет зависеть дальнейший процесс ее вступления в Союз.

Далее Украина будет частью Евросоюза. Здесь от Европы очень многое зависит – заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что после завершения войны Украине понадобятся гарантии безопасности со стороны как европейских государств, так и Соединенных Штатов, а также поддержка партнеров в восстановлении и развитии государства.

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Президент отдельно подчеркнул, что Европа уже стала частью переговорного процесса. По его словам, европейские представители присутствовали во время последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией.

Поэтому Европа уже является частью переговоров. Поэтому Европа присутствовала во время наших переговоров, последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией. Поэтому Европа будет и во всех будущих форматах переговоров – резюмировал Зеленский.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии.