"Это реальная безопасность": Зеленский объяснил, почему Европа должна участвовать в переговорах с рф
Киев • УНН
Зеленский подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах о завершении войны. Он также заявил о необходимости гарантий безопасности и поддержки вступления Украины в ЕС.
Европейские страны должны быть представлены за столом переговоров о завершении войны, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 сентября, передает УНН.
Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что Европа для нас имеет принципиальное значение. Это не только помощь, хотя помощь прежде всего во время войны, но это не только кошельки, это не только оружие, это действительно безопасность
По его словам, европейские государства уже поддерживают контакты с российской стороной на дипломатическом уровне, поэтому не только Соединенные Штаты имеют соответствующие каналы коммуникации с москвой.
Президент подчеркнул, что участие Европы в переговорах важно, поскольку европейские страны заинтересованы в собственной безопасности. Речь идет, в частности, о безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.
Понятно, что они должны быть за столом переговоров любого формата
Отдельно Глава государства подчеркнул значение Европейского Союза для Украины после завершения войны. По его словам, Украина видит свое будущее как часть ЕС, а от европейских партнеров в значительной степени будет зависеть дальнейший процесс ее вступления в Союз.
Далее Украина будет частью Евросоюза. Здесь от Европы очень многое зависит
Зеленский также отметил, что после завершения войны Украине понадобятся гарантии безопасности со стороны как европейских государств, так и Соединенных Штатов, а также поддержка партнеров в восстановлении и развитии государства.
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Президент отдельно подчеркнул, что Европа уже стала частью переговорного процесса. По его словам, европейские представители присутствовали во время последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией.
Поэтому Европа уже является частью переговоров. Поэтому Европа присутствовала во время наших переговоров, последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией. Поэтому Европа будет и во всех будущих форматах переговоров
Напомним
Ранее Владимир Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии.