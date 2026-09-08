"Це реально безпека": Зеленський пояснив, чому Європа має брати участь у переговорах з рф
Київ • УНН
Зеленський наголосив, що Європа має брати участь у переговорах про завершення війни. Він також заявив про потребу в гарантіях безпеки та підтримці вступу України до ЄС.
Європейські країни мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, оскільки йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку всієї Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 вересня, передає УНН.
Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що Європа для нас дуже принципова. Вони не тільки допомога, хоча допомога передусім під час війни, але це не тільки гаманці, це не тільки зброя, це реально безпека
За його словами, європейські держави вже підтримують контакти з російською стороною на дипломатичному рівні, тому не лише Сполучені Штати мають відповідні канали комунікації з москвою.
Президент наголосив, що участь Європи у переговорах важлива, оскільки європейські країни зацікавлені у власній безпеці. Йдеться, зокрема, про безпеку не лише України, а всього європейського континенту.
Зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин
Окремо Глава держави наголосив на значенні Європейського Союзу для України після завершення війни. За його словами, Україна бачить своє майбутнє як частину ЄС, а від європейських партнерів значною мірою залежатиме подальший процес її вступу до Союзу.
Далі Україна буде частиною Євросоюзу. Тут від Європи багато всього залежить
Зеленський також зазначив, що після завершення війни Україні будуть потрібні гарантії безпеки з боку як європейських держав, так і Сполучених Штатів, а також підтримка партнерів у відновленні та розбудові держави.
"Кілька було дуже непоганих": Зеленський розповів про нові ідеї від США щодо миру в Україні08.09.26, 15:06 • 968 переглядiв
Президент окремо підкреслив, що Європа вже стала частиною переговорного процесу. За його словами, європейські представники були присутні під час останніх переговорів у Києві разом з американською делегацією.
Тому Європа вже є частиною перемовин. Тому Європа була присутня під час наших перемовин, останніх перемовин в Києві разом з американською делегацією. Тому Європа буде і в усіх майбутніх форматах перемовин
Нагадаємо
Раніше Володимир Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії.