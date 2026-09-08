"Це реально безпека": Зеленський пояснив, чому Європа має брати участь у переговорах з рф

Європейські країни мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, оскільки йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку всієї Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 вересня, передає УНН.

Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що Європа для нас дуже принципова. Вони не тільки допомога, хоча допомога передусім під час війни, але це не тільки гаманці, це не тільки зброя, це реально безпека