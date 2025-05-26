Эстония внедряет ИИ в школах, не запрещая смартфоны

Эстония с сентября предоставит 16-17-летним ученикам персональные аккаунты ИИ. Разрешение будет предоставлено в рамках национальной программы "AI Leap", сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Эстония, как лидер среди европейских стран по результатам программы международной оценки учащихся, в отличие от других стран, где смартфоны в школах запрещают, интегрирует цифровые технологии в образовательный процесс, считая их ключевыми для развития навыков будущего.

Программа "AI Leap" предусматривает обеспечение 58 000 учеников и 5 000 учителей доступом к передовым инструментам искусственного интеллекта до 2027 года. В частности, планируется сотрудничество с OpenAI для предоставления бесплатного доступа к мировым ИИ-платформам.

"Смартфоны - это не угроза, а инструмент гражданского участия и обучения", - отметила министер образования Эстонии Кристина Каллас.

В эстонских школах смартфоны используют во время уроков, когда это уместно, а во время перерывов их использование ограничивается. Это часть более широкой стратегии, направленной на развитие критического мышления и цифровой грамотности в условиях стремительного развития ИИ.

Дополнение

Эстония уже имеет опыт цифровых реформ: в 1997 году программа Tiger Leap обеспечила все школы страны доступом к интернету. Сегодня страна также позволяет гражданам голосовать онлайн, что подчеркивает ее стремление к цифровой трансформации.

В 2022 году Эстония заняла первое место в Европе по результатам программы международной оценки учащихся по математике, естественным наукам и креативному мышлению, а также второе место по чтению, уступив лишь Ирландии. Эти достижения, как сообщается, стали возможными благодаря системному внедрению цифровых технологий в образование.

Напомним

В то время как Эстония интегрирует смартфоны в учебный процесс, многие страны, включая Англию, Францию и Китай, ввели запреты на использование мобильных телефонов в школах из-за опасений по поводу их влияния на концентрацию и психическое здоровье учащихся. Однако эстонский подход демонстрирует альтернативную модель, где технологии служат инструментом развития, а не угрозой.

Минцифры Украины разрабатывает украинскую большую языковую модель, что ускорит интеграцию ИИ в государство, бизнес и ключевые сферы жизни украинцев. Модель планируют запустить до декабря 2025 года.