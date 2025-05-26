Эстония внедряет ИИ в школах, не запрещая смартфоны
Киев • УНН
С сентября эстонские школьники 16-17 лет получат персональные аккаунты ИИ в рамках программы "AI Leap". К 2027 году доступ получат 58 тысяч учеников и 5 тысяч учителей.
Эстония с сентября предоставит 16-17-летним ученикам персональные аккаунты ИИ. Разрешение будет предоставлено в рамках национальной программы "AI Leap", сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Эстония, как лидер среди европейских стран по результатам программы международной оценки учащихся, в отличие от других стран, где смартфоны в школах запрещают, интегрирует цифровые технологии в образовательный процесс, считая их ключевыми для развития навыков будущего.
Программа "AI Leap" предусматривает обеспечение 58 000 учеников и 5 000 учителей доступом к передовым инструментам искусственного интеллекта до 2027 года. В частности, планируется сотрудничество с OpenAI для предоставления бесплатного доступа к мировым ИИ-платформам.
"Смартфоны - это не угроза, а инструмент гражданского участия и обучения", - отметила министер образования Эстонии Кристина Каллас.
В эстонских школах смартфоны используют во время уроков, когда это уместно, а во время перерывов их использование ограничивается. Это часть более широкой стратегии, направленной на развитие критического мышления и цифровой грамотности в условиях стремительного развития ИИ.
Дополнение
Эстония уже имеет опыт цифровых реформ: в 1997 году программа Tiger Leap обеспечила все школы страны доступом к интернету. Сегодня страна также позволяет гражданам голосовать онлайн, что подчеркивает ее стремление к цифровой трансформации.
В 2022 году Эстония заняла первое место в Европе по результатам программы международной оценки учащихся по математике, естественным наукам и креативному мышлению, а также второе место по чтению, уступив лишь Ирландии. Эти достижения, как сообщается, стали возможными благодаря системному внедрению цифровых технологий в образование.
Напомним
В то время как Эстония интегрирует смартфоны в учебный процесс, многие страны, включая Англию, Францию и Китай, ввели запреты на использование мобильных телефонов в школах из-за опасений по поводу их влияния на концентрацию и психическое здоровье учащихся. Однако эстонский подход демонстрирует альтернативную модель, где технологии служат инструментом развития, а не угрозой.
Минцифры Украины разрабатывает украинскую большую языковую модель, что ускорит интеграцию ИИ в государство, бизнес и ключевые сферы жизни украинцев. Модель планируют запустить до декабря 2025 года.