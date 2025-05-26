Естонія впроваджує ШІ у школах, не забороняючи смартфони
Київ • УНН
З вересня естонські школярі 16-17 років отримають персональні акаунти ШІ в рамках програми "AI Leap". До 2027 року доступ отримають 58 тисяч учнів і 5 тисяч вчителів.
Естонія з вересня надасть 16-17-річним учням персональні акаунти ШІ. Дозвіл буде наданий в межах національної програми "AI Leap", повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Естонія, як лідер серед європейських країн за результатами програми міжнародного оцінювання учнів, на відміну від інших країн, де смартфони в школах забороняють, інтегрує цифрові технології в освітній процес, вважаючи їх ключовими для розвитку навичок майбутнього.
Програма "AI Leap" передбачає забезпечення 58 000 учнів і 5 000 вчителів доступом до передових інструментів штучного інтелекту до 2027 року. Зокрема, планується співпраця з OpenAI для надання безплатного доступу до світових ШІ-платформ.
"Смартфони - це не загроза, а інструмент громадянської участі та навчання", - зазначила міністерка освіти Естонії Крістіна Каллас.
В естонських школах смартфони використовують під час уроків, коли це доречно, а під час перерв їх використання обмежується. Це частина ширшої стратегії, спрямованої на розвиток критичного мислення та цифрової грамотності в умовах стрімкого розвитку ШІ.
Доповнення
Естонія вже має досвід цифрових реформ: у 1997 році програма Tiger Leap забезпечила всі школи країни доступом до інтернету. Сьогодні країна також дозволяє громадянам голосувати онлайн, що підкреслює її прагнення до цифрової трансформації.
У 2022 році Естонія посіла перше місце в Європі за результатами програми міжнародного оцінювання учнів з математики, природничих наук і креативного мислення, а також друге місце з читання, поступившись лише Ірландії. Ці досягнення, як повідомляється, стали можливими завдяки системному впровадженню цифрових технологій в освіту.
Нагадаємо
У той час як Естонія інтегрує смартфони в навчальний процес, багато країн, включаючи Англію, Францію та Китай, запровадили заборони на використання мобільних телефонів у школах через побоювання щодо їхнього впливу на концентрацію та психічне здоров’я учнів. Проте естонський підхід демонструє альтернативну модель, де технології служать інструментом розвитку, а не загрозою.
Мінцифри України розробляє українську велику мовну модель, що пришвидшить інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові сфери життя українців. Модель планують запустити до грудня 2025 року.