Эстония надеется увидеть дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО
Киев • УНН
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил заинтересованность в продвижении процесса вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе является единственной реальной гарантией безопасности для Украины.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в Брюсселе подтвердил заинтересованность своей страны в продвижении процесса, связанного со вступлением Украины в НАТО.
Пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур Певкур перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе прокомментировал тему вступления Украины в НАТО.
Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО
Напомним,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в мае будущего - как его 33-й или 34-й член.
УНН передавал, что Зеленский встретится с генсеком Альянса перед заседанием Украина-НАТО.