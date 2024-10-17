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Естонія сподівається побачити подальші кроки щодо вступу України до НАТО

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив зацікавленість у просуванні процесу вступу України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі є єдиною реальною гарантією безпеки для України.

Естонія сподівається побачити подальші кроки щодо вступу України до НАТО

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в Брюсселі підтвердив зацікавленість своєї країни в просуванні процесу, пов'язаного зі вступом України до НАТО.

Пише УНН із посиланням на ВВС.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур Певкур перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі прокоментував тему вступу України у НАТО:

Естонія завжди говорила, що єдиною реальною гарантією безпеки для України є членство в НАТО

- сказав посадовець.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майьутнбому - як його 33-й або 34-й член.

УНН передавав, що Зеленський зустрінеться з генсеком Альянсу перед засіданням Україна-НАТО.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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