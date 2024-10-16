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Зеленський зустрінеться з генсеком Альянсу перед засіданням Україна-НАТО

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте 17 жовтня у штаб-квартирі Альянсу. Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція та засідання Ради Україна-НАТО.

Зеленський зустрінеться з генсеком Альянсу перед засіданням Україна-НАТО

У четвер, 17 жовтня, напередодні засідання Україна-НАТО президент Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Про це пише УНН з посиланням на речницю НАТО Фарах Дахлаллах.

Деталі

Марк Рютте вітатиме президента України Володимира Зеленського у штабі НАТО 17 жовтня під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу 

- йдеться в дописі речниці НАТО. 

Згідно з розкладом на сайті НАТО, спільна пресконференція українського президента та генсека НАТО призначена на 18:20 за місцевим часом. Трохи згодом відбудеться робоче засідання Ради Україна-НАТО. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Рада Україна-НАТО запланована на 17 жовтня у форматі "робочої вечері" в межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Захід відбудеться ввечері першого дня дводенної зустрічі 17-18 жовтня.

Володимир Омельченко

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