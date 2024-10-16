Зеленский встретится с генсеком Альянса перед заседанием Украина-НАТО

В четверг, 17 октября, накануне заседания Украина-НАТО президент Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Фарах Дахлаллах.

Детали

Марк Рютте будет приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в штабе НАТО 17 октября во время встречи министров обороны стран-членов Альянса - говорится в заметке пресс-секретаря НАТО.

Согласно расписанию на сайте НАТО, совместная пресс-конференция украинского президента и генсека НАТО назначена на 18:20 по местному времени. Чуть позже состоится рабочее заседание Совета Украина-НАТО.

Напомним,

Ранее УНН писал, что Совет Украина-НАТО запланирован на 17 октября в формате «рабочего ужина» в рамках встречи министров обороны стран Альянса. Мероприятие состоится вечером первого дня двухдневной встречи 17-18 октября.