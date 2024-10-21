Эрдоган принял главу МИД Украины: говорили о мире и свободе судоходства в Черном море

Глава МИД Украины Андрей Сибига был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь шла об обеспечении свободы судоходства в Черном море и пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, передает УНН.

"В продолжение его диалога с Президентом Украины Владимиром Зеленским, я имел честь быть принятым Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы благодарны Президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине", - сообщил Сибига.

Глава МИД подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере.

"Я также подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", - отметил глава МИД.

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