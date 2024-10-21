Ердоган прийняв главу МЗС України: говорили про мир та свободу судноплавства в Чорному морі
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили підтримку України, свободу судноплавства в Чорному морі та шляхи до справедливого миру.
Глава МЗС України Андрій Сибіга був прийнятий Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Йшлося про забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передає УНН.
"У продовження його діалогу з Президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Ми вдячні Президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - повідомив Сибіга.
Глава МЗС підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.
"Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", – зазначив глава МЗС.
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