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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Говорили про російські удари по українських портах та енергетичній системі: Сибіга зустрівся із міністром торгівлі Туреччини

Київ • УНН

 • 16566 перегляди

Андрій Сибіга зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом в Анкарі. Обговорили російські атаки на українські порти та енергосистему, а також посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.

Говорили про російські удари по українських портах та енергетичній системі: Сибіга зустрівся із міністром торгівлі Туреччини

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Анкарі зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом. Йшлося про російські удари по українських портах та енергетичній системі, передає УНН.

"Я зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, під час підготовки до започаткування Угоди про вільну торгівлю. Ми вітатимемо посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.

Я поінформував колегу про російські удари по наших портах та енергетичній системі і подякував Туреччині за допомогу в енергетичній сфері", – зазначив глава МЗС.

Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в одеські порти моніторингову місію - Сибіга16.10.24, 16:46 • 15736 переглядiв

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Туреччини. Він проведе переговори щодо українсько-турецького партнерства, безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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