Говорили про російські удари по українських портах та енергетичній системі: Сибіга зустрівся із міністром торгівлі Туреччини
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом в Анкарі. Обговорили російські атаки на українські порти та енергосистему, а також посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Анкарі зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом. Йшлося про російські удари по українських портах та енергетичній системі, передає УНН.
"Я зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, під час підготовки до започаткування Угоди про вільну торгівлю. Ми вітатимемо посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.
Я поінформував колегу про російські удари по наших портах та енергетичній системі і подякував Туреччині за допомогу в енергетичній сфері", – зазначив глава МЗС.
Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в одеські порти моніторингову місію - Сибіга16.10.24, 16:46 • 15736 переглядiв
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