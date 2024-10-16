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Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в одеські порти моніторингову місію - Сибіга

Київ • УНН

 • 15736 перегляди

Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з проханням направити моніторингову місію в порти Одеси через посилений російський терор. РФ здійснила понад 50 атак на українські порти, пошкодивши 300 об'єктів інфраструктури.

Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в одеські порти моніторингову місію - Сибіга

На тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти великої Одеси міжнародну моніторингову місію. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі за підсумками пленарного засідання з міністрами країн Північнобалтійської вісімки, передає УНН.

Деталі

Забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі є нашою спільною метою та одним з ключових пріоритетів Президента України Володимира Зеленського. Сьогодні я можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти великої Одеси міжнародну моніторингову місію

- сказав Сибіга.

Він зазначив, що росія обирає для ударів цивільні судна, зерносховища, термінали, що не просто б’є по українській економіці, а й завдає удару глобальній продовольчій безпеці та ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду.

Нагадаємо

З початку війни росія здійснила понад 50 атак на українські порти, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше ніж 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції.

Павло Башинський

Павло Башинський

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