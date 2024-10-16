Украина призвала Международную морскую организацию направить в одесские порты мониторинговую миссию - Сибига
Киев • УНН
Украина официально обратилась к Международной морской организации с просьбой направить мониторинговую миссию в порты Одессы из-за усиленного российского террора. РФ осуществила более 50 атак на украинские порты, повредив 300 объектов инфраструктуры.
На фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания с министрами стран Северобалтийской восьмерки, передает УНН.
Детали
Обеспечение свободы мореплавания в Черном море является нашей общей целью и одним из ключевых приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня я могу сообщить, что на фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию
Он отметил, что россия выбирает для ударов гражданские суда, зернохранилища, терминалы, что не просто бьет по украинской экономике, но и наносит удар по глобальной продовольственной безопасности и ставит миллионы людей в мире под угрозу голода.
Напомним,
С начала войны россия осуществила более 50 атак на украинские порты, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции.