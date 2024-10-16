Украина призвала Международную морскую организацию направить в одесские порты мониторинговую миссию - Сибига

На фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания с министрами стран Северобалтийской восьмерки, передает УНН.

Детали

Обеспечение свободы мореплавания в Черном море является нашей общей целью и одним из ключевых приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня я могу сообщить, что на фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию