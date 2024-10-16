За час повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 50 атак на українські порти - Сибіга
Київ • УНН
рф пошкодила понаж 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
З початку війни росія здійснила понад 50 атак на українські порти, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше ніж 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі за підсумками пленарного засідання з міністрами країн Північно-Балтійської вісімки, передає УНН.
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Тут, в Одесі, особливо відчутний російський повітряний терор. росія активізувала удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири судна, зокрема із вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулось понад 50 російських атак проти портів, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна, було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції
Нагадаємо
Вдень, 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні. Окрім того, пошкоджено два цивільних судна.