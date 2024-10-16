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За время полномасштабного вторжения россия осуществила более 50 атак на украинские порты - Сибига

За время полномасштабного вторжения россия осуществила более 50 атак на украинские порты - Сибига

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:20  •  1495 просмотра

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рф повредила понаж 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции, сообщил глава МИД Андрей Сибига.

С начала войны россия осуществила более 50 атак на украинские порты, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки, передает УНН.

Детали

Здесь, в Одессе, особенно ощутим российский воздушный террор. россия активизировала удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре. Только за последний месяц были повреждены четыре судна, в частности с грузами зерна для Египта и кукурузы для Италии, а также гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины. Всего за время полномасштабного вторжения состоялось более 50 российских атак против портов, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна, было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции

- сказал Сибига.

Напомним

Днем, 14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Кроме того, повреждены два гражданских судна.

Павел Башинский

Павел Башинский

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