За время полномасштабного вторжения россия осуществила более 50 атак на украинские порты - Сибига

С начала войны россия осуществила более 50 атак на украинские порты, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки, передает УНН.

Детали

Здесь, в Одессе, особенно ощутим российский воздушный террор. россия активизировала удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре. Только за последний месяц были повреждены четыре судна, в частности с грузами зерна для Египта и кукурузы для Италии, а также гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины. Всего за время полномасштабного вторжения состоялось более 50 российских атак против портов, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна, было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции - сказал Сибига.

Напомним

Днем, 14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Кроме того, повреждены два гражданских судна.