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Говорили о российских ударах по украинским портам и энергетической системе: Сибига встретился с министром торговли Турции

Говорили о российских ударах по украинским портам и энергетической системе: Сибига встретился с министром торговли Турции

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 12:12  •  5200 просмотра

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Андрей Сибига встретился с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Обсудили российские атаки на украинские порты и энергосистему, а также усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Анкаре встречу с министром торговли Турции Омером Болатом. Речь шла о российских ударах по украинским портам и энергетической системе, передает УНН.

"Я встретился с министром торговли Турции Омером Болатом, во время подготовки к началу Соглашения о свободной торговле. Мы будем приветствовать усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.

Я проинформировал коллегу о российских ударах по нашим портам и энергетической системе и поблагодарил Турцию за помощь в энергетической сфере", - отметил глава МИД.

Украина призвала Международную морскую организацию направить в одесские порты мониторинговую миссию - Сибига16 октября 2024, 13:46 • 15052 просмотра

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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