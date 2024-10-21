Говорили о российских ударах по украинским портам и энергетической системе: Сибига встретился с министром торговли Турции
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Обсудили российские атаки на украинские порты и энергосистему, а также усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Анкаре встречу с министром торговли Турции Омером Болатом. Речь шла о российских ударах по украинским портам и энергетической системе, передает УНН.
"Я встретился с министром торговли Турции Омером Болатом, во время подготовки к началу Соглашения о свободной торговле. Мы будем приветствовать усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.
Я проинформировал коллегу о российских ударах по нашим портам и энергетической системе и поблагодарил Турцию за помощь в энергетической сфере", - отметил глава МИД.
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Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.