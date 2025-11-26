Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Турция продолжит свои дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами для скорейшего достижения справедливого и прочного мира в Украине. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран, сообщает УНН.

Подробности

Он рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне принял участие в онлайн-встрече Саммита "Коалиции желающих", на которой были рассмотрены "последние события в войне между Украиной и Россией, шаги, предпринятые для прекращения войны, и мирные усилия".

Президент заявил, что прямые переговоры между сторонами могут быть проведены в Стамбуле, и что Турция поддерживает связь с украинской и российской сторонами с этой целью - сказал представитель.

Также, по его словам, во время встречи Турция выразила мнение, что прекращение огня, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может обеспечить благоприятные условия для переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению между сторонами.

Напомним

В понедельник российский диктатор Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, лидеры обменялись мнениями по "ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию".

