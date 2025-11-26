Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

$42.370.10
25 ноября, 16:32 • 12835 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 23777 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 21172 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 20506 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 18257 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 14122 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14065 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30047 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13915 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11936 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Смерть польской девочки в результате обстрела Тернополя: прокуратура Польши начала расследование25 ноября, 16:31 • 5276 просмотра
"Мы очень близки к мирному соглашению…" – ТрампVideo25 ноября, 17:40 • 4614 просмотра
Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25 ноября, 17:47 • 4674 просмотра
Трамп помиловал двух индеек, одна из которых исчезла во время церемонииPhoto25 ноября, 18:05 • 4392 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo22:51 • 4982 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30046 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 39733 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 90713 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 120084 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 108455 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Белый дом
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 15792 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 51127 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 69746 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 70641 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 77711 просмотра
Техника
Социальная сеть
Forbes
Шахед-136
ТикТок

Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Турция стремится содействовать прямым контактам между сторонами для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Президент Эрдоган поддерживает связь с украинской и российской сторонами.

Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Турция продолжит свои дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами для скорейшего достижения справедливого и прочного мира в Украине. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран, сообщает УНН.

Подробности

Он рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне принял участие в онлайн-встрече Саммита "Коалиции желающих", на которой были рассмотрены "последние события в войне между Украиной и Россией, шаги, предпринятые для прекращения войны, и мирные усилия".

Президент заявил, что прямые переговоры между сторонами могут быть проведены в Стамбуле, и что Турция поддерживает связь с украинской и российской сторонами с этой целью

- сказал представитель.

Также, по его словам, во время встречи Турция выразила мнение, что прекращение огня, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может обеспечить благоприятные условия для переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению между сторонами.

Напомним

В понедельник российский диктатор Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, лидеры обменялись мнениями по "ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию".

Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время24.10.25, 16:58 • 3599 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина