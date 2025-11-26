Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі

Туреччина продовжуватиме свої дипломатичні зусилля для сприяння прямим контактам між сторонами для досягнення справедливого та міцного миру в Україні якомога швидше. Про це заявив голова комунікаційного управління при президенті Туреччини Бурханеттін Дуран, повідомляє УНН.

Деталі

Він розповів, що президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні взяв участь в онлайн-зустрічі Саміту "Коаліції охочих", на якій були розглянуті "останні події у війні між Україною та росією, кроки, вжиті для припинення війни, та мирні зусилля".

Президент заявив, що прямі переговори між сторонами можуть бути проведені у Стамбулі, і що Туреччина підтримує зв'язок з українською та російською сторонами з цією метою - сказав речник.

Також, за його словами, під час зустрічі Туреччина висловила думку, що припинення вогню, що охоплює енергетичну та портову інфраструктуру, може забезпечити сприятливі умови для переговорів щодо всеохоплюючої мирної угоди між сторонами.

Нагадаємо

У понеділок російський диктатор володимир путін поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як повідомили у кремлі, лідери обмінялись думками щодо "ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання".

