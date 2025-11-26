$42.370.10
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 23777 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 21172 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 20506 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 18257 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 14122 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14065 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 30047 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13915 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11936 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Шахед-136
TikTok

Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі

Київ • УНН

Туреччина прагне сприяти прямим контактам між сторонами для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Президент Ердоган підтримує зв'язок з українською та російською сторонами.

Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі

Туреччина продовжуватиме свої дипломатичні зусилля для сприяння прямим контактам між сторонами для досягнення справедливого та міцного миру в Україні якомога швидше. Про це заявив голова комунікаційного управління при президенті Туреччини Бурханеттін Дуран, повідомляє УНН.

Деталі

Він розповів, що президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні взяв участь в онлайн-зустрічі Саміту "Коаліції охочих", на якій були розглянуті "останні події у війні між Україною та росією, кроки, вжиті для припинення війни, та мирні зусилля".

Президент заявив, що прямі переговори між сторонами можуть бути проведені у Стамбулі, і що Туреччина підтримує зв'язок з українською та російською сторонами з цією метою

- сказав речник.

Також, за його словами, під час зустрічі Туреччина висловила думку, що припинення вогню, що охоплює енергетичну та портову інфраструктуру, може забезпечити сприятливі умови для переговорів щодо всеохоплюючої мирної угоди між сторонами.

Нагадаємо

У понеділок російський диктатор володимир путін поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як повідомили у кремлі, лідери обмінялись думками щодо "ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання".

Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли24.10.25, 16:58

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна