Энергоатом подтвердил: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

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"Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС", - сообщает Энергоатом.

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31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

Сообщалось, что миссия должна работать на станции до 3 сентября. Однако российские чиновники предполагали, что у группы ООН по наблюдению за атомной энергетикой будет всего один день, чтобы осмотреть АЭС, тогда как миссия готовится к более длительному пребыванию. "Если мы сможем установить постоянное присутствие или более длительное присутствие, оно будет продлено. Но этот первый сегмент займет несколько дней", - говорил глава МАГАТЭ и миссии Рафаэль Гросси ранее.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В целом, украинская сторона ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции, отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.