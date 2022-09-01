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Енергоатом підтвердив: місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 133148 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Місія МАГАТЕ прибула на захоплену окупантами Запорізьку АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом" у Telegram, пише УНН.

Енергоатом підтвердив: місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Цитата

"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", - повідомляє Енергоатом.

Доповнення

31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Повідомлялося, що місія має працювати на станції до 3 вересня. Однак, російські чиновники припускали, що група ООН зі спостереження за атомною енергетикою матиме всього один день, щоб оглянути АЕС, тоді як місія готується до більш тривалого перебування. "Якщо ми зможемо встановити постійну присутність або довшу присутність, її буде продовжено. Але цей перший сегмент займе кілька днів", - казав голова МАГАТЕ і місії Рафаель Гроссі раніше.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загалом українська сторона очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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