Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

На фоне значительных повреждений нанесенных энергосистеме из-за атаки рф сегодня на запрос Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Украинцев призывают уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как отмечается, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил менее 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Также сегодня Украина будет оказывать аварийную помощь по запросу Польши - получать излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве призвали уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00), учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме.

Также Минэнерго просит промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 6871 МВт*ч.

Чрезвычайные ситуации

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