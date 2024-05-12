В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество
Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко
Байден назвал условия перемирия в Газе
Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина
Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет
В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок
Популярные
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки
Генеральный прокурор обсудил с американским коллегой расследование военных преступлений и арест активов рф
В результате российских ударов по Днепропетровской области ранена женщина, повреждена инфраструктура
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество
На фоне значительных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками, Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а украинцев призвали уменьшить использование энергоемких электроприборов в часы пиковых нагрузок.
Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко
Подразделения российско-оккупационных войск получили задание оказывать максимальное давление по всей линии фронта, особенно на Бахмутском направлении, пытаясь продвинуться максимально широким фронтом.
Байден назвал условия перемирия в Газе
Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.
Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина
В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.
Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе
Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет
В Запорожской области враг совершил 542 обстрела, обстреляв 9 населенных пунктов, но обошлось без жертв.
В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии
В Донецкой области в результате террористической агрессии оккупантов в Новоселовке Первой и Николаевке ранения получили 2 мирных жителей.
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников
11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок
В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.