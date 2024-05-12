Енергетики сьогодні залучили аварійну допомогу з трьох країн, українців просять економити електрику
Київ • УНН
На тлі значних пошкоджень енергосистеми, спричинених російськими атаками, Україна отримала аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а українців закликали зменшити використання енергоємних електроприладів у години пікових навантажень.
На тлі значних пошкоджень завданих енергосистемі через атаки рф сьогодні на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Українців закликають зменшити використання енергоємних приладів у пікові години. Про це у неділю повідомили в Міненерго, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше ніж 3% від добового споживання електроенергії.
Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі – отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни
У відомстві закликали зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00), враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі.
Також Міненерго просить промисловість переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6871 МВт*год.
Надзвичайні ситуації
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Блекауту не буде, можливі обмеження у пікові години - енергетики09.05.24, 11:14 • 22448 переглядiв