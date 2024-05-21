Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме-Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис электронной очереди в ТЦК. Она уже работает во всех ТЦК Украины в тестовом режиме. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь записи уже работает во всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, в министерстве увидели запрос от граждан на создание услуги электронной очереди.

Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. отныне не надо стоять в очереди для выполнения своего законного долга, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время - заявила Черногоренко.

Напомним

18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.