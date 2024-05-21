Електронна черга працює у всіх ТЦК у тестовому режимі - Міноборони

Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс електронної черги до ТЦК. Вона вже працює у всіх ТЦК України в тестовому режимі. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі

Як розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, у міністерстві побачили запит від громадян на створення послуги електронної черги.

Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час