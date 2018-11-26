Эксперт назвал главные решения, которые будут приняты на заседании Священного Синода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На заседании Священного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября, будет принято решение о дате Объединительного собора украинских церквей, а также возможно решение процедурных вопросов. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.
"На сайте Вселенского патриархата указано, что 27-29 ноября будет Синод. На этом Синоде Вселенский патриарх объявил, что будет определена дата Собора объединительного, который будет проходить в декабре, но конкретная дата, какого именно декабря, согласуется именно на Синоде. Может, еще будут какие-то другие процедурные решения", - отметил религиовед.
По его словам, подобно тому, как на заседании Синода в октябре неожиданно для всех было принято решение об отмене акта 1686 года о присоединении Киевской метрополии к Московскому патриархату, можно ожидать, что и нынешний Синод принесет какое-то "интересное гибридное действие" с неожиданным результатом.
При этом он подчеркнул, что сначала должен состояться Объединительный собор в Киеве, и только после этого Украина получит Томос. "Сейчас Томоса не будет", - отметил эксперт.
Напомним, Украина отправит своего представителя на заседание Священного Синода в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября.
Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.