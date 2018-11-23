Президент відправить свого представника на Синод у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна відправить свого представника на засідання Священного Синоду у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із студентами, передає кореспондент УНН.
“27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації, рухається до Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження Томосу. А в грудні ми зберемо собор нової церкви”, — зазначив Порошенко.
За його словами, до квітня цього року ніхто в Україні не міг і мріяти про незалежну церкву в Україні.
Як повідомляв УНН, точна дата Об’єднавчого собору Української православної церкви буде названа під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.