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Президент відправить свого представника на Синод у Стамбулі

Президент відправить свого представника на Синод у Стамбулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна відправить свого представника на засідання Священного Синоду у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із студентами, передає кореспондент УНН.

“27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації, рухається до Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження Томосу. А в грудні ми зберемо собор нової церкви”, — зазначив Порошенко.

За його словами, до квітня цього року ніхто в Україні не міг і мріяти про незалежну церкву в Україні.

Як повідомляв УНН, точна дата Об’єднавчого собору Української православної церкви буде названа під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Українські Національні Новини

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