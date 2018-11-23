Президент отправит своего представителя на Синод в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина отправит своего представителя на заседание Священного Синода в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами, передает корреспондент УНН.
"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации, едет в Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса. А в декабре мы соберем собор новой церкви", - отметил Порошенко.
По его словам, до апреля этого года никто в Украине не мог и мечтать о независимой церкви в Украине.
Как сообщал УНН, точная дата Объединительного собора Украинской православной церкви будет названа во время заседания Святого и Священного Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.