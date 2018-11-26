Експерт назвав головні рішення, які будуть ухвалені на засіданні Священного Синоду

"На сайті Вселенського патріархату зазначено, що 27-29 листопада буде Синод. На цьому Синоді Вселенський патріарх оголосив, що буде визначена дата Собору об'єднавчого, який буде відбуватися у грудні, але конкретна дата, якого саме грудня, узгодиться саме на Синоді. Може, ще будуть якісь інші процедурні рішення", - зазначив релігієзнавець.

За його словами, подібно до того, як на засіданні Синоду в жовтні несподівано для всіх було ухвалено рішення про скасування акту 1686 року щодо приєднання Київської метрополії до Московського патріархату, можна очікувати, що й нинішній Синод принесе якесь "цікаве гібридне дійство" з несподіваним результатом.

При цьому він підкреслив, що спочатку має відбутися Об'єднавчий собор у Києві, і тільки після цього Україна отримає Томос. "Зараз Томосу не буде", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Україна відправить свого представника на засідання Священного Синоду у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада.

Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.