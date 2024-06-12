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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 14:02  •  5439 просмотра

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Скорая помощь едва успела доставить женщину с инсультом в больницу по дороге, которая была разрушена, по словам местных жителей, компаниями "Kernel" и "Украинская молочная компания". Впрочем, впоследствии пациентка умерла.

Аграрные компании, которые своим тяжеловесным транспортом разрушают дороги в Украине, должны быть заинтересованы в их ремонте не менее чем любые местные жители. Ведь этот транспорт тоже изнашивается на этих плохих дорогах. Такое мнение озвучил политический обозреватель Геннадий Дубов в эксклюзивном комментарии УНН.

Комментируя ситуацию в Нежинском районе Черниговской области, где местные жители обвиняют "Kernel" и "Украинскую молочную компанию" в уничтожении одной из дорог, эксперт отметил, что безусловно на этот вопрос должна обратить внимание "Укртрансбезопасность". То есть, должен быть более тщательный контроль за соблюдением владельцами транспортных средств весовых норм на дорогах.

Вместе с тем, компании, которые этими дорогами пользуются, едва ли не в первую очередь должны быть заинтересованы в их нормальном состоянии, и при необходимости участвовать в ремонтных работах. И для них это вопрос не только социальной ответственности бизнеса, но и собственного экономического интереса.

"Если даже бизнес не нарушает законодательство и нагружает дороги в допустимых пределах, чинить их - это не только социальная ответственность, но и прямой экономический интерес. Потому что транспорт, который ездит по плохим дорогам, он чаще изнашивается. И средства, которые будут потрачены на ремонт транспорта, можно использовать на благо всей общины и государства. Еще и иметь хорошую репутацию у жителей в регионе, где предприятие осуществляет хозяйственную деятельность", - отметил эксперт.

Напомним

По упомянутому участку дороги в Черниговской области между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка карета скорой помощи едва довезла женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

В Черниговской ОВА советуют местным жителям более активно требовать от "Kernel" и "Украинской молочной компании" ремонта дороги.

Член комитета ВР по здравоохранению Оксана Дмитриева убеждена, что даже в условиях войны бизнес не должен забывать и о людях в тылу. В частности, и об их доступе к быстрому медицинскому обслуживанию. Ведь это может коснуться и самих бизнесменов.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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