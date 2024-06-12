Експерт: аграрним компаніям самим же вигідно долучатися до ремонту доріг, які вони руйнують своїм транспортом

Аграрні компанії, які своїм важковаговим транспортом руйнують дороги в Україні, повинні бути зацікавлені у їх ремонті не менш ніж будь-які місцеві жителі. Адже цей транспорт теж зношується на цих поганих дорогах. Таку думку озвучив політичний оглядач Геннадій Дубов в ексклюзивному коментарі УНН.

Коментуючи ситуацію в Ніжинському районі Чернігівської області, де місцеві жителі звинувачують "Kernel" та "Українську молочну компанію" у знищенні однієї з доріг, експерт зазначив, що безумовно на це питання повинна звернути увагу "Укртрансбезпека". Тобто, має бути більш ретельний контроль за дотриманням власниками транспортних засобів вагових норм на дорогах.

Разом з тим, компанії, які цими дорогами користуються, чи не в першу чергу мають бути зацікавлені у їх нормальному стані, і за потреби долучатися до ремонтних робіт. І для них це питання не тільки соціальної відповідальності бізнесу, але й власного економічного інтересу.

"Якщо навіть бізнес не порушує законодавство і навантажує дороги в допустимих межах, лагодити їх – це не тільки соціальна відповідальність, але й прямий економічний інтерес. Бо транспорт, який їздить поганими дорогами, він частіше зношується. І кошти, які будуть витрачені на ремонт транспорту, можна використати на благо всієї громади і держави. Ще й мати добру репутацію у мешканців в регіоні, де підприємство здійснює господарську діяльність", - зазначив експерт.

Нагадаємо

Згаданою ділянкою дороги у Чернігівській області між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка карета швидкої допомоги ледь довезла жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

В Чернігівській ОВА радять місцевим жителям більш активно вимагати від "Kernel" та "Української молочної компанії" ремонту дороги.

Член комітету ВР з охорони здоров’я Оксана Дмитрієва переконана, що навіть в умовах війни бізнес не повинен забувати і про людей в тилу. Зокрема, і про їх доступ до швидкого медичного обслуговування. Адже це може торкнутися і самих бізнесменів.